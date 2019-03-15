Израиль начал обстрел сектора Газа после ракетной атаки на Тель-Авив

Армия Израиля в ночь на пятницу, 15 марта, начала наносить удары по «террористическим целям» в секторе Газа, пишет Haaretz со ссылкой на заявление военных.

В израильской армии не сообщили дополнительных подробностей, однако по данным палестинских СМИ, на которые ссылается Haaretz, атаки направлены на юг региона — в район порта Хан-Юнис.

Ранее Израиль сообщил, что из сектора Газа в район Тель-Авива выпущены две ракеты. Из-за этого в агломерации Гуш-Дан, куда входит Тель-Авив, сработали сирены тревоги — впервые с 2014 года. В результате ракетного обстрела повреждений и пострадавших зафиксировано не было, Израиль также не применял свою систему ПВО.

Ответственность за запуск ракет по территории Израиля пока не взяла на себя ни одна из группировок, действующих в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что непричастны к обстрелу. Кроме того, Haaretz цитирует главу пресс-службы армии Израиля Ронена Манелиса, который заявил, что военным заранее не было известно об атаке. «На самом деле это нас удивило», — отметил Манелис.