Военные Израиля сообщили о запуске двух ракет из сектора Газа

Из сектора Газа по территории Израиля были выпущены две ракеты, в агломерации Гуш-Дан сработали сирены тревоги, говорится в сообщении армии Израиля.

Согласно заявлению, израильские системы ПВО не были задействованы для перехвата ракет, в результате атаки не зафиксировано повреждений или пострадавших

Тем не менее, власти Тель-Авива и других городов центрального Израиля заявили об открытии всех бомбоубежищ, уточняет Ynetnews и добавляет, что премьер-министр Бенджамин Нетаньяху собрал срочное совещание с военными. После пуска ракет группировка ХАМАС эвакуировала свою штаб-квартиру в Газе из-за возможного ответа израильской армии, добавляет издание.

Это был первый случай с 2014 года, когда в регионе сработали сирены, пишет Jerusalem Post. Газета сообщает, что атаку совершила организация «Палестинский исламский джихад», сильнейшая группировке в Газе после ХАМАС.​ Впрочем, по данным Haaretz, ракеты были запущены из северной части Газы, но неясно, кто стоит за атакой. Издание уточняет, что «Палестинский исламский джихад» отрицает свою причастность к пускам.​

В ноябре прошлого года Израиль и ХАМАС достигли договоренности об остановке обмена ударами. Однако после этого израильская армия неоднократно объявляла об атаке по объектам ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы со стороны сектора Газа. В последний раз обмен ударами произошел несколько дней назад.