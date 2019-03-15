Глава подрядчика «Крестов-2» получил пять лет условно за взятку в 350 млн

Глава подрядчика «Крестов-2» получил пять лет условно за взятку в 350 млн

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Руслану Хамхокову, бывшему главе субподрядчика строительства крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2» — «Петроинвест». Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга в telegram.

Хамхоков был признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК («Дача взятки») и ч.1 ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями»). Он получил пять лет тюрьмы условно. Как отмечает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Петербурга, Хамхоков признал вину и сотрудничал со следствием.

Следствие установило, что в период с 2010 по 2015 год осужденный суммарно передал замначальнику управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко 358 млн руб. в качестве взятки за покровительство «Петроинвесту» и генподрядчику строительства — компании ГСК. Кроме того, Хамхоков за счет предоставления ложных сведений о выполнении работ «Петроинвестом» присвоил себе 58 млн руб.​

Хамхокова арестовали в сентябре 2017 года. В деле о растратах и взятках при строительстве «Крестов-2» также фигурирует бывший руководитель ГСК Виктор Кудрин. Кроме того, под следствие попал экс-замглавы ФСИН Николай Баринов. Его подозревают в получении взятки в размере более 110 млн руб. от подрядчиков. В ноябре 2017 года он был заключен под стражу.