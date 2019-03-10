Израиль атаковал два судна и базу ХАМАС в ответ на запуск ракеты

Израиль атаковал два судна и базу ХАМАС в ответ на запуск ракеты

Израильские военные нанесли несколько авиаударов по объектам палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Под удары попали, в том числе, военная база и два судна, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF).

Как заявляют военные, атака была осуществлена в ночь на 10 марта в ответ на запуск ракеты с территории Газы накануне вечером и «иные террористические атаки».

Haaretz со ссылкой на власти уточняет, что выпущенная со стороны Газы ракета разорвалась в незаселенной местности, в результате пострадавших или повреждений нет.

В ноябре прошлого года Израиль и ХАМАС достигли договоренности об остановке обмена ударами. Однако после этого IDF не один раз объявляла об атаке по объектам ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы со стороны сектора Газа. В частности, военные сообщили об ответных ударах по объектам ХАМАС 6 марта.

