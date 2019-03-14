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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Политика ,  
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Конгрессмены одобрили публикацию итогов расследования по «рашагейту»

Палата представителей (нижняя палата конгресса США) большинством голосов приняла резолюцию, призывающую обнародовать итоги проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Трансляцию голосования вел канал C-Span.

За резолюцию проголосовали 420 конгрессменов, четыре человека воздержались, против не высказался никто.

Как отмечает The Washington Post, резолюция не обязывает генпрокурора США Уильяма Барра публиковать больше информации о расследовании, чем он захочет, и поэтому некоторые республиканцы пожаловались, что принятие документа — «потеря времени». Однако газета поясняет, что для демократов утверждение резолюции было важным жестом, так как во время слушаний по документу Барр отказался от обещания публиковать для общественности полный отчет расследования Мюллера. Впрочем, в сенате большинство у республиканцев, и пока неясно, вынесет ли лидер партии в верхней палате резолюцию на голосование, уточняет WP.

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Удар по Белому дому: зачем демократы возобновили расследования дел Трампа

​Расследование дела о возможном вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года ​ведется в США с 2017 года под контролем Мюллера. Конкретные сроки окончания расследования неизвестны. В конце февраля CNN сообщал, что о результатах будет объявлено в ближайшее время.

Помимо Мюллера альтернативное расследование предполагаемых связей команды президента Дональда Трампа с Россией и возможного вмешательства Москвы в выборы ведет комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Его прежний состав, когда в палате представителей большинство представляли республиканцы, не нашел доказательств сговора Трампа и России. Расследование возобновилось после промежуточных выборов в ноябре, когда большинство в нижней палате конгресса перешло к демократам.

Теги: расследование, Роберт Мюллер, Палата представителей США
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