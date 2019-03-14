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Медведев снял с должности куратора воздушных перевозок в Росавиации

​Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым освободил Олега Клима от должности замглавы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Освободить Клима Олега Олеговича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения.

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Как сообщил РБК бывший коллега Олега Клима, у заместителя главы Росавиации были проблемы со здоровьем, в связи с чем он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Олег Клим занимал эту должность с 2008 года и курировал в Росавиации воздушные перевозки.

Теги: Росавиация, Дмитрий Медведев, увольнение
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