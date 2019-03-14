Глава Европарламента извинился за хвалебные слова о Муссолини

Глава Европарламента Антонио Таяни подвергся критике после высказываний, восхваляющих итальянского диктатора Бенито Муссолини, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, Таяни вечером 13 марта в эфире Radio 24 заявил, что Муссолини, находясь у власти, сделал много «позитивных дел». По мнению главы Европарламента, Муссолини улучшил итальянскую инфраструктуру. При этом Таяни уточнил, что его деятельность носила положительный характер ровно до того момента, как он объединился с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Позднее, как отмечает Associated Press, Таяни извинился за свои слова. При этом он указал на то, что всегда был «убежденным антифашистом», и выразил недоумение тем, как были интерпретированы его слова. «Мои замечания никоим образом не имели целью оправдать или минимизировать ответственность антидемократического и тоталитарного режима», — заключил он.