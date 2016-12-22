Садовничий назвал ЕГЭ препятствием для появления новых Колмогоровых

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сужает подготовку школьников, что наносит ущерб фундаментальным знаниям учеников. Об этом заявил ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий на съезде партии «Единая Россия», передает корреспондент РБК.

По его словам, будущие студенты прекращают учить предметы, которые не нужны им для поступления, в восьмом-девятом классе, после чего начинают готовиться к тем экзаменам, которые необходимо предъявить приемной комиссии университетов. «Это страшно», — подчеркнул Садовничий.

Ректор МГУ им. М.В.Ломоносова отметил, что СССР и Россия всегда отличались фундаментальным образованием — как в школах, так и в высших учебных заведениях, однако в настоящий момент система ЕГЭ сильно сужает рамки подготовки учеников.

«Если мы начинаем так сужать их подготовку, то Колмогорова или Келдыша не будет», — заявил он.

Садовничий добавил, что необходимо более детально продумать современный подход к обучению в школах и заключительному этапу ЕГЭ.