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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Глава Липецка досрочно подал в отставку

Глава Липецка Сергей Иванов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Сергей Иванов обратился в городской совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года», — говорится в сообщении. Отмечается, что с 18 по 29 марта Иванов будет находиться в отпуске, на этот период его обязанности будут возложены на первого вице-мэра Михаила Щербакова.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета депутатов Липецка уточняет, что заявление Иванова депутаты рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится 26 марта.

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Иванова избрали главой Липецка в декабре 2015 года. Ранее он возглавлял администрацию Тербунского района Липецкой области, а также работал замглавы администрации региона по вопросам здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики.

Теги: Липецк, регионы, Мэр
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