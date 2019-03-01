Мэр Биробиджана ушел в отставку

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Евгений Коростелев с 28 февраля ушел в отставку по собственному желанию», — сказал председатель гордумы Павел Ворожбит. По его словам, с 1 марта обязанности главы мэрии будет исполнять первый заммэра Андрей Пивенко.

4 марта состоится внеочередное заседание гордумы, на котором определят дату проведения конкурса.

«РИА Биробиджан» со ссылкой на Ворожбита уточняет, что Коростелев исполнял две должности — высшее должностное выборное лицо и глава мэрии города. Согласно уставу, до избрания нового мэра его высшие должностные полномочия будет временно исполнять Ворожбит.

Коростелев стал мэром Биробиджана в июне 2015 года.