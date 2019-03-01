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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Мэр Биробиджана ушел в отставку

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Евгений Коростелев с 28 февраля ушел в отставку по собственному желанию», — сказал председатель гордумы Павел Ворожбит. По его словам, с 1 марта обязанности главы мэрии будет исполнять первый заммэра Андрей Пивенко.

4 марта состоится внеочередное заседание гордумы, на котором определят дату проведения конкурса.

«РИА Биробиджан» со ссылкой на Ворожбита уточняет, что Коростелев исполнял две должности — высшее должностное выборное лицо и глава мэрии города. Согласно уставу, до избрания нового мэра его высшие должностные полномочия будет временно исполнять Ворожбит.

Коростелев стал мэром Биробиджана в июне 2015 года.

В феврале 2015 года арестовали бывшего мэра Биробиджана Андрея Пархоменко по делу о продаже муниципального кинотеатра «Родина». Позже бывшего главу города перевели под домашний арест, из-под которого освободили в октябре того же года. В сентябре 2017 года суд Еврейской автономной области приговорил Пархоменко к четырем годам условно с испытательным сроком на три года. По данным следствия, он продал здание кинотеатра, художественную мастерскую, расположенные под ним земельные участки, гараж и оборудование по заниженной стоимости и нанес ущерб бюджету на сумму 55 млн руб. Пархоменко пытался обжаловать приговор, но суд оставил его без изменения.

Теги: Еврейская автономная область, Мэр, Биробиджан
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