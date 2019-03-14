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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Путин назвал бизнес непосредственным участником реализации нацпроектов

Президент Владимир Путин рассчитывает на партнерство бизнеса при выполнении национальных проектов, бизнес является их непосредственным участником. Такое заявление глава государства сделал на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнерство», — сказал Путин.

Президент уточнил, что речь идет об инвестициях в общественно важные направления. Среди них — промышленность, высокие технологии, транспорт, связь, экология и туризм. По его оценке, «это действительно масштабные проекты с хорошим синергетическим эффектом», рассчитанные на перспективу.

Также Путин призвал сформулировать конкретные меры, чтобы снизить риски инвесторов при реализации этих проектов. «Все эти позиции нужно четко зафиксировать в законе о поощрении и защите капиталовложений», — объявил он.

В декабре президент назвал российский бизнес ответственным партнером и заявил, что рассчитывает на участие предпринимателей в реализации 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие шесть лет.
 

Теги: Владимир Путин, нацпроекты
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