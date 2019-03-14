Правительство поможет производителям грузовиков расплатиться по бондам

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,51 0,11 EUR Бирж. 74,00 -0,10 Brent 67,24 -0,06% USD Нал. 66,18 65,02 EUR Нал. 74,91 73,53 USD ЦБ 65,40 -0,19 EUR ЦБ 74,06 0,04 EUR/USD 1,1295 -0,0035 BTC/USD Бирж. 3 950,80 1,60 IMOEX 2 456,05 -0,59% RTSI 1 180,73 -0,71% DJIA 25 733,89 0,12% Nasdaq 7 650,07 0,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 65,4 (-0,19) Quote, 12:36
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 74,06 (+0,04) Quote, 12:36
Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 19:15 Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах Бизнес, 19:12 Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Политика, 19:01 Минпросвещения утвердило сроки сдачи ЕГЭ в 2019 году Общество, 19:01 Синоптики пообещали потепление в Москве в начале следующей недели Общество, 18:57 «Анжи» допустил снятие с команды шести очков из-за долгов перед игроком Спорт, 18:57 Правительство поможет производителям грузовиков расплатиться по бондам Экономика, 18:46 СПЧ попросил Путина отклонить законы о фейках и оскорблении госсимволов Общество, 18:38 В Ингушетии на дороге перевернулась самоходная гаубица Общество, 18:33 Двух российских лыжников дисквалифицировали на четыре года за допинг Спорт, 17:58 В Госдепе заявили об «агрессивной линии» в отношении Никарагуа Политика, 17:57 Минкомсвязь проигнорировала предложения операторов о модели развития 5G Технологии и медиа, 17:57 Российский «Гурвинек» выйдет в широкий прокат Общество, 17:54 «Роснефть» назвала «бабьими сплетнями» данные об инвестициях в Венесуэлу Бизнес, 17:37
Экономика ,  
0 
Правительство поможет производителям грузовиков расплатиться по бондам

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил предоставления российским производителям грузовиков субсидий из федерального бюджета. Текст постановления, подписанного 7 марта, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

В документе говорится, что правительство будет предоставлять производителям грузовых колесных транспортных средств субсидии на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям или уплату процентов по кредитам. Помощь будет предоставляться в том случае, если бонды или кредиты были оформлены для развития заготовительных производств, обновления модельного ряда и модернизации мощностей. По мнению кабмина, это может повысить конкурентоспособность отечественных производителей как на внутреннем рынке, так и на внешних.

Бизнес
Власти выделят Росгвардии 2 млрд руб. на закупку у автозаводов Дерипаски

В постановлении уточняется, что субсидии по облигациям, которые были размещены в период с 2017 по 2020 год, будут предоставляться при условии, что процентная ставка по таким облигациям не превышает значение предельного уровня конечной ставки кредитования. «Субсидии по облигациям предоставляются в размере 0,9 суммы затрат организации на выплату купонного дохода по облигациям. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 0,9 ключевой ставки», — говорится в постановлении.

При этом субсидии по кредитам, которые были получены в рублях в указанный период, будут предоставляться из расчета 0,9 суммы затрат на уплату процентов по кредиту. Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, будут предоставляться в рублях из расчета 0,9 суммы затрат предприятия на уплату процентов по кредиту в расчетный период исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центробанком.

Ведущими производителями грузовиков в России являются «КамАЗ», чьим акционером выступает госкорпорация «Ростех», и группа ГАЗ, которая объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах страны. Основным акционером ГАЗа являются «Русские машины», принадлежащие Олегу Дерипаске.

Теги: бонды, Правительство РФ, грузовые машины
Материалы по теме
Силуанов оценил расходы на выполнение президентского послания в ₽900 млрд
Экономика
Путин дал поручения по посланию правительству, администрации и ЦБ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter