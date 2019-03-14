Правительство поможет производителям грузовиков расплатиться по бондам

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил предоставления российским производителям грузовиков субсидий из федерального бюджета. Текст постановления, подписанного 7 марта, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

В документе говорится, что правительство будет предоставлять производителям грузовых колесных транспортных средств субсидии на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям или уплату процентов по кредитам. Помощь будет предоставляться в том случае, если бонды или кредиты были оформлены для развития заготовительных производств, обновления модельного ряда и модернизации мощностей. По мнению кабмина, это может повысить конкурентоспособность отечественных производителей как на внутреннем рынке, так и на внешних.

В постановлении уточняется, что субсидии по облигациям, которые были размещены в период с 2017 по 2020 год, будут предоставляться при условии, что процентная ставка по таким облигациям не превышает значение предельного уровня конечной ставки кредитования. «Субсидии по облигациям предоставляются в размере 0,9 суммы затрат организации на выплату купонного дохода по облигациям. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 0,9 ключевой ставки», — говорится в постановлении.

При этом субсидии по кредитам, которые были получены в рублях в указанный период, будут предоставляться из расчета 0,9 суммы затрат на уплату процентов по кредиту. Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, будут предоставляться в рублях из расчета 0,9 суммы затрат предприятия на уплату процентов по кредиту в расчетный период исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центробанком.