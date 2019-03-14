«Новапорт» отказался от выхода на IPO

Сеть региональных российских аэропортов «Новапорт» приняла решение полностью отказаться от идеи провести IPO компании. Об этом заявил совладелец «Новапорта» Роман Троценко, передает ТАСС.

«Нам нравится компания, мы не хотим из нее выходить, тем более дешево», — сказал он в кулуарах проходящей в Москве Недели российского бизнеса.

По мнению Троценко, процедура IPO не является «какой-то панацеей». Он считает, что это форма продажи части компании, имеющая смысл в том случае, если существует возможность продать ее дорого. «Мы подготовили план по инвестициям общим объемом 100 млрд руб.», — заключил он.

В октябре 2018 года Роман Троценко заявлял, что «Новапорт» не будет проводить IPO в 2019 году. «Мы видим общую картину на рынке. Не видим в этом смысла. На 2019 год мы эти планы сняли», — сказал тогда он, уточнив, что IPO переносится минимум на два года.