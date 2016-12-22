«Новапорт» решил отложить выход на IPO

Российский аэропортовый холдинг «Новапорт» не будет проводить IPO в 2019 году, рассказал журналистам в Москве его совладелец Роман Троценко, передает ТАСС.

«Мы видим общую картину на рынке. Не видим в этом смысла. На 2019 год мы эти планы сняли», — сказал он. Троценко добавил, что IPO переносится «минимум на два года».

На сайте «Новапорта» сообщается, что в сеть холдинга входит 16 аэропортов. Основные акционеры — AEON Corporation и Meridian Capital, владеющие равными долями активов компании.

Согласно данным «Новапорта», пассажиропоток холдинга в 2017 году составил 18,4 млн человек, за этот же период компания перевезла 66,4 тыс. т грузов.