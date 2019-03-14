Суд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже американца Уилана

Мосгорсуд признал законным продление до 28 мая срока ареста в отношении американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Таком образом, суд оставил без изменений решение Лефортовского суда, который 22 февраля на три месяца продлил срок его содержания под стражей, и не нашел оснований для перевода обвиняемого под домашний арест.

ФСБ объявила о задержании Уилана в Москве «при проведении шпионской акции» 31 декабря. В отношении американца, у которого есть также гражданства Великобритании, Ирландии и Канады, завели дело о шпионаже.

Как писала The Times, Уилана обвиняют в незаконном получении карты памяти с секретным списком российских агентов. Адвокат мужчины сообщил, что при задержании у него были сведения, содержащие гостайну, но не стал уточнять, какие именно. Родственники Уилана говорят, что он приехал в Москву на свадьбу к знакомым.