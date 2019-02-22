Суд в Москве продлил арест обвиняемому в шпионаже американцу Уилану

Лефортовский суд Москвы продлил до 28 мая срок ареста американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

«Продлен срок под стражей Уилона П.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, на три месяца, до 28 мая», — заявила она.

Удовлетворяя ходатайство следствия о продлении содержания иностранца под стражей, судья отказал защите перевести его под домашний арест.

О задержании Пола Уилана в Москве стало известно в конце прошлого года. Как пояснили в ФСБ, это произошло «при проведении шпионской акции». Против него завели уголовное дело о шпионаже, а затем арестовали. Родственники Уилана утверждают, что в Москву он приехал на свадьбу к знакомым. У него есть гражданства четырех стран — США, Великобритании, Канады и Ирландии.