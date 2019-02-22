Суд в Москве продлил арест обвиняемому в шпионаже американцу Уилану

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,55 -0,02 EUR Бирж. 74,19 -0,12 Brent 67,67 1,11% USD Нал. 66,03 65,18 EUR Нал. 74,84 73,94 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1316 -0,0018 BTC/USD Бирж. 4 048,90 38,90 IMOEX 2 488,85 0,75% RTSI 1 196,16 0,64% DJIA 25 850,63 -0,40% Nasdaq 7 459,71 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 12:19
Отказ УМВД возбуждать дело против чиновника из команды Росселя отменили Общество, 16:03 В Северной Осетии задержали полковника полиции за взятку в $100 тыс. Общество, 15:56 Близкие в меня не верят: как основать успешный IT-бизнес РБК и «Билайн» Бизнес, 15:47 Гвинет Пэлтроу подала встречный иск к пенсионеру за столкновение на лыжах Общество, 15:40 Медведев поручил проработать вопрос о запрете «клеток» в залах суда Общество, 15:37 Роспотребнадзор допустил студентов ВШЭ до занятий после прививок от кори Общество, 15:32 Основатель McAfee спрогнозировал подорожание биткоина в 250 раз за 2 года Крипто, 15:25 «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы Спорт, 15:23 Суд в Москве продлил арест обвиняемому в шпионаже американцу Уилану Общество, 15:17 Время просыпаться: как нормализовать сон РБК и Philips, 15:15 МИД нашел украинский след в поставках США оружия противникам Мадуро Политика, 15:04 «Аэрофлот» отменил и перенес рейсы из-за прогноза погоды в Москве Общество, 15:02 Привезенного в гробу к зданию правительства в Самаре мужчину похоронили Общество, 14:57 Гендиректором «Монако» Рыболовлева стал бывший топ-менеджер «Уралкалия» Бизнес, 14:52
Общество ,  
0 
Суд в Москве продлил арест обвиняемому в шпионаже американцу Уилану

Лефортовский суд Москвы продлил до 28 мая срок ареста американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

«Продлен срок под стражей Уилона П.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, на три месяца, до 28 мая», — заявила она.

Удовлетворяя ходатайство следствия о продлении содержания иностранца под стражей, судья отказал защите перевести его под домашний арест.

Политика
США обвинили Россию в нарушениях из-за недопуска к обвиняемому в шпионаже

О задержании Пола Уилана в Москве стало известно в конце прошлого года. Как пояснили в ФСБ, это произошло «при проведении шпионской акции». Против него завели уголовное дело о шпионаже, а затем арестовали. Родственники Уилана утверждают, что в Москву он приехал на свадьбу к знакомым. У него есть гражданства четырех стран — США, Великобритании, Канады и Ирландии.

Теги: шпионаж, американец, Лефортовский суд, продление ареста
Материалы по теме
Суд попросили продлить арест подозреваемому в шпионаже американцу Уилану
Общество
Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной
Общество
В Лондоне заявили о желании скорой встречи с задержанным в Москве Уиланом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter