Семья Майкла Джексона подала иск к HBO на $100 млн из-за фильма о певце

Семья Майкла Джексона подала иск к HBO на $100 млн из-за фильма о певце

Родственники американского певца Майкла Джексона подали иск в суд против телекомпании HBO из-за ее решения показать документальный фильм «Покидая «Нэверленд», в котором рассказывается о новых обвинениях в растлении несовершеннолетних против исполнителя, сообщает NBC.

Иск был подан в Верховный суд округа Лос-Анджелес, штат Калифорния. В нем родственники Джексона обвиняют HBO в намерении нарушить условия договора, заключенного в 1992 году. В договоре предписывалось телеканалу не порочить честь и достоинство певца.

Семья музыканта напомнила, что в 2005 году Джексон был оправдан по схожим обвинениям, которые были тщательно расследованы.

HBO распространил заявление, в котором подтвердил намерения показать фильм. В компании отметили, что фильм будет показан в марте в двух частях, что позволит каждому зрителю сделать свой собственный вывод о его содержании.