На Ставрополье уничтожили планировавших теракт сторонников ИГ

В Ставропольском крае уничтожены двое сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», планировавшие совершить теракт. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

ФСБ России получила информацию о возможном перемещении на машине вооруженных бандитов в Шпаковском районе. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить подозрительный автомобиль, однако находившиеся в нем люди открыли огонь, применили гранату и попытались скрыться. Двое бандитов были убиты, их личности предварительно установили.

«Оба бандита являлись уроженцами Волгоградской области, прибывшими в Ставропольский край для совершения преступлений террористической направленности. Установлено, что они являлись сторонниками международной террористической организации ИГИЛ», — говорится в сообщении НАК. Также на месте происшествия обнаружили оружие и гранату. Жертв среди правоохранителей и местных жителей нет.

Накануне в ходе антитеррористической операции в Самарской области был убит бандит, планировавший теракт. Правоохранители предлагали боевику сдаться, однако он открыл огонь и применил гранату. На месте происшествия нашли боеприпасы и готовое к применению СВУ. Мужчина был сторонником одной из террористических организаций и контактировал с ее членами за рубежом.