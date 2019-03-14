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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Врачи объяснили рост случаев заражения детей гепатитом в Благовещенске

Рост числа выявленных случаев заболевания детей гепатитом С в 2018 году связан с «улучшением качества диагностики». Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил главный врач Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) в Благовещенске Руслан Белоус.

По его словам, в настоящее время источник заражения гепатитом не установлен. «Дети с гепатитом С, кроме лечения в онкогематологическом отделении АОДКБ <...> проходили курс лечения в медицинских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, с использованием многочисленных инвазивных манипуляций», — заявил он.

В региональном Минздраве заявили, что в медучреждениях выявлялись «отдельные случаи заболевания», в том числе хронического гепатита С. Как заявил радиостанции областной губернатор Василий Орлов, власти выделили средства на лечение и профилактику, «чтобы у заболевших не было рецидивов». Также он добавил, что к решению проблемы подключены специалисты из Москвы и федерального Минздрава.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что в онкологическом отделении АОДКБ гепатитом заражены более 100 детей. В конце года местные власти заявляли о 26 зараженных. По данным газеты, дети были инфицированы в течение нескольких лет. Как сообщал собеседник «Коммерсанта», «один и тот же родственный тип вируса выявлен у всех детей», что означает, что дети были инфицированы в одном учреждении. В качестве причины заражения источник указал «нестерильные медицинские инструменты».

Летом 2018 года родители пострадавших детей обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить больницу, после чего СКР возбудил дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Губернатор Амурской области Василий Орлов не ответил на звонки РБК.

«Данное уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. В связи с этим какие-либо комментарии дать не могу», — заявил РБК старший помощник руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

РБК направил запросы главному врачу Амурской областной детской клинической больницы, в пресс-службу правительства Амурской области, в Роспотребнадзор Амурской области, в прокуратуру Амурской области и Генпрокуратуру России, в СК России, Минздрав России.

Теги: Благовещенск, гепатит, дети
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