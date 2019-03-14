Врачи объяснили рост случаев заражения детей гепатитом в Благовещенске

Рост числа выявленных случаев заболевания детей гепатитом С в 2018 году связан с «улучшением качества диагностики». Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил главный врач Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) в Благовещенске Руслан Белоус.

По его словам, в настоящее время источник заражения гепатитом не установлен. «Дети с гепатитом С, кроме лечения в онкогематологическом отделении АОДКБ <...> проходили курс лечения в медицинских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, с использованием многочисленных инвазивных манипуляций», — заявил он.

В региональном Минздраве заявили, что в медучреждениях выявлялись «отдельные случаи заболевания», в том числе хронического гепатита С. Как заявил радиостанции областной губернатор Василий Орлов, власти выделили средства на лечение и профилактику, «чтобы у заболевших не было рецидивов». Также он добавил, что к решению проблемы подключены специалисты из Москвы и федерального Минздрава.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что в онкологическом отделении АОДКБ гепатитом заражены более 100 детей. В конце года местные власти заявляли о 26 зараженных. По данным газеты, дети были инфицированы в течение нескольких лет. Как сообщал собеседник «Коммерсанта», «один и тот же родственный тип вируса выявлен у всех детей», что означает, что дети были инфицированы в одном учреждении. В качестве причины заражения источник указал «нестерильные медицинские инструменты».

Летом 2018 года родители пострадавших детей обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить больницу, после чего СКР возбудил дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.