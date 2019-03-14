Минсельхоз попросил Медведева проверить изменение цен на удобрения

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поручить ФАС изучить цены на минеральные удобрения. Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает ТАСС.

«Если возможно, просил бы дать поручение Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на вопрос сдерживания цен, поскольку потребляемый внутри страны объем минеральных удобрений составляет не более 20% от его производства», — сказал Патрушев.

По его словам, благодаря объемам производства удается удерживать цены на удобрения на приемлемом уровне. Тем не менее в начале года на рынке возникла «турбулентность цен» — по некоторым позициям цены увеличились на 14%.

Патрушев напомнил, что в августе и октябре 2018 года в Минсельхозе состоялись совещания с производителями удобрений и профильным союзом, в результате чего было подписано соглашение о стабилизации цен.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на основные категории удобрений, к которым относятся аммиачная селитра, карбамид, аммофос, сложные удобрения NPK и хлористый калий ниже экспортных на 6–26%, как и было прописано в соглашении. Так, по его словам, рост цен на аммиачную селитру составил 3%, на карбамид — 0%, стоимость аммофоса снизилась на 3%.