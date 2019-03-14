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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Минсельхоз попросил Медведева проверить изменение цен на удобрения

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поручить ФАС изучить цены на минеральные удобрения. Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает ТАСС.

«Если возможно, просил бы дать поручение Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на вопрос сдерживания цен, поскольку потребляемый внутри страны объем минеральных удобрений составляет не более 20% от его производства», — сказал Патрушев.

По его словам, благодаря объемам производства удается удерживать цены на удобрения на приемлемом уровне. Тем не менее в начале года на рынке возникла «турбулентность цен» — по некоторым позициям цены увеличились на 14%.

Патрушев напомнил, что в августе и октябре 2018 года в Минсельхозе состоялись совещания с производителями удобрений и профильным союзом, в результате чего было подписано соглашение о стабилизации цен.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на основные категории удобрений, к которым относятся аммиачная селитра, карбамид, аммофос, сложные удобрения NPK и хлористый калий ниже экспортных на 6–26%, как и было прописано в соглашении. Так, по его словам, рост цен на аммиачную селитру составил 3%, на карбамид — 0%, стоимость аммофоса снизилась на 3%.

Медведев призвал провести проверку. «Раз образовалась разница в показаниях, тем более тогда ведите их ко мне, и мы это все проверим. Действительно ли все так хорошо, или все-таки есть проблемы, о которых говорит Минсельхоз», — сказал он.

РБК направил запросы в Минсельхоз, «ФосАгро», «Уралхим», «Уралкалий» и «Еврохим».

В августе 2018 года в одном из основных аграрных регионов — Краснодарском крае — пожаловались на рост цен на удобрения. Утверждалось, что за последний месяц лета удобрения по отдельным позициям подорожали на 20–30% по сравнению с 2017 годом. Также о недовольстве происходящим говорили аграрии Ставропольского края и Дагестана. Производители утверждали, что рост цен не превышал 5% и объясняли его подорожанием аммиачной селитры.

Минсельхоз отчитался, что «ФосАгро», «Еврохим», «Уралхим» и «Акрон» взяли на себя «добровольные обязательства по сдерживанию цен» на выпускаемые ими минудобрения на время проведения осенних полевых работ — до 15 ноября.

Теги: удобрения, УФАС, сдерживание цен
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