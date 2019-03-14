Костин подтвердил рефинансирование кредита Худайнатова

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил рефинансирование кредита экс-президента «Роснефти» владельца «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. При этом он не раскрыл банки, которые предоставили новые займы бизнесмену. «Ну откуда я знаю, у него спросите. Мы получили деньги», — сказал он, отвечая на вопрос РБК.

«Мы вели переговоры, хотели его [кредит] рефинансировать. И разговоры о том, что мы обратно вернемся, по крайней мере сегодня такой темы нет. Я никогда не говорю нет, тем более хорошим клиентам, но на сегодня вопрос не стоит», — заявил Костин

ВТБ пока не готов финансировать и крупнейший Пайяхский проект «Нефтегазхолдинга» на Таймыре. Его разработка оценивается в $5 млрд. «Там (в Пайяхском проекте. — РБК) скорее всего, будет поиск иностранного инвестора, крупного стратега, потому что большие инвестиции. Мы пока этот вопрос не рассматривали», — отметил Костин.

На вопрос, может ли ВТБ профинансировать строительство нефтепровода на Таймыре для месторождений «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», Костин сказал, что пока не знает о проекте: «Сечин мне ничего не говорил».