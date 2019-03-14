МИД ответил на планы США выделить $500 млн на борьбу с влиянием России

Власти США используют всевозможные предлоги для оправдания попыток ослабить влияние России на мировой арене. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии департамента информации и печати МИДа по поводу планов Вашингтона выделить $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием России».

Как отметили в ведомстве, заявленные цели этого финансирования неоригинальны. В их число вошли «продвижение всеобщей безопасности», «защита территориальной целостности союзников США», указал МИД. «В том же ряду — требование об отказе стран-партнеров от российской военной техники, оказание им помощи в устранении «слабостей в макроэкономической среде», которыми, по их утверждениям, стремится воспользоваться Москва, а также снижение зависимости от энергетики и торговли», — отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в российском ведомстве, перечисленное демонстрирует, что «Вашингтон использует всевозможные предлоги для оправдания своих активных попыток ослабить влияние России на мировой арене», а также переориентировать другие страны на сотрудничество с Вашингтоном.

«Налицо очередной яркий пример реализации политики недобросовестной конкуренции, когда американцы неприкрыто ведут дело к разрушению нашего взаимовыгодного сотрудничества с партнерами в экономической, энергетической области и по линии военно-технического сотрудничества, проталкивая вместо них свои компании», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что американский бюджет ежегодно предусматривает средства для «помощи» странам Восточной Европы и бывшего СССР, для того «чтобы плотнее привязать их к себе». В последние годы содействию придается вид борьбы с мнимой «российской угрозой», подчеркнули в ведомстве.