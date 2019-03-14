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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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МИД ответил на планы США выделить $500 млн на борьбу с влиянием России

Власти США используют всевозможные предлоги для оправдания попыток ослабить влияние России на мировой арене. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии департамента информации и печати МИДа по поводу планов Вашингтона выделить $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием России».

Как отметили в ведомстве, заявленные цели этого финансирования неоригинальны. В их число вошли «продвижение всеобщей безопасности», «защита территориальной целостности союзников США», указал МИД. «В том же ряду — требование об отказе стран-партнеров от российской военной техники, оказание им помощи в устранении «слабостей в макроэкономической среде», которыми, по их утверждениям, стремится воспользоваться Москва, а также снижение зависимости от энергетики и торговли», — отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в российском ведомстве, перечисленное демонстрирует, что «Вашингтон использует всевозможные предлоги для оправдания своих активных попыток ослабить влияние России на мировой арене», а также переориентировать другие страны на сотрудничество с Вашингтоном.

«Налицо очередной яркий пример реализации политики недобросовестной конкуренции, когда американцы неприкрыто ведут дело к разрушению нашего взаимовыгодного сотрудничества с партнерами в экономической, энергетической области и по линии военно-технического сотрудничества, проталкивая вместо них свои компании», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что американский бюджет ежегодно предусматривает средства для «помощи» странам Восточной Европы и бывшего СССР, для того «чтобы плотнее привязать их к себе». В последние годы содействию придается вид борьбы с мнимой «российской угрозой», подчеркнули в ведомстве.

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Трамп предложил направить $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием России»

«При этом надо понимать, что обычно американцы сами и осваивают свои средства. На них в страны, которым они формально предназначены, ездят разного рода американские эксперты, арендуют там офисы, живут в гостиницах», — добавили в министерстве.

11 марта стало известно, что проект бюджета США на 2020-й финансовый год включает выделение $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием» Москвы в Европе и Центральной Азии. Госдепартаменту и Агентству по международному развитию Трамп предлагает выделить $40 млрд, что на 23% меньше, чем прогнозировалось в бюджете-2019. Общий объем расходов составил $4,74 трлн против $4,5 трлн в 2019 году.
Теги: МИД России, Бюджет, российская угроза
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