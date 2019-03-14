Полиция в Мурманске изъяла 740 кг краба в подпольном цехе

Полицейские пресекли деятельность подпольного предприятия по переработке камчатского краба в Мурманске. В результате операции сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота конечности краба в сыром и переработанном видах общим весом 740 кг. Об этом говорится в сообщении МВД.

Конвейер по переработке камчатского краба оперативники обнаружили в одном из помещений в черте города. «Злоумышленники организовали полный цикл производства, от мойки и приготовления биоресурсов до упаковки в специально предназначенную тару для последующей реализации, в том числе за пределами Мурманской области», — рассказали в ведомстве. В цеху полицейские нашли порядка 350 кг конечностей краба в сыром виде и 390 кг в переработанном. Стоимость обнаруженного не уточняется.

Заведено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 256 УК (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба), указали в МВД. В настоящее время полицейские устанавливают личности причастных к незаконной добыче краба.

В феврале с задержанной в Японском море рыболовной шхуны российские пограничники изъяли 7,5 т живого краба на 39 млн руб. Судно, по информации российской стороны, осуществляло незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. Для дальнейших разбирательств шхуну доставили в порт Находка.