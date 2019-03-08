В Москве у пенсионерки украли $40 тыс. и золотую монету весом 1 кг

В Москве у пенсионерки украли $40 тыс. и золотую монету весом 1 кг

​Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование кражи у пенсионерки в Новой Москве крупной суммы денег в валюте, а также коллекционной золотой монеты весом 1 кг. Об этом РБК сообщили источник в ГУ МВД России по столице и источник в территориальном отделе полиции.

По их словам, кража произошла в период с 3 по 7 марта в поселении Первомайское. «Неизвестные путем отжатия пластикового окна на первом этаже проникли в дом и совершили кражу», — рассказал один из собеседников, уточнив, что дом не был оборудован сигнализацией.

Источники отметили, что злоумышленники похитили из дома пенсионерки $40 тыс. (более 2,5 млн руб.) и коллекционную монету из золота весом 1 кг, после чего скрылись с места преступления.

По предварительным подсчетам, материальный ущерб составил 5 703 720 руб.