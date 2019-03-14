Instagram сообщил о восстановлении работы после сбоя

Instagram восстановил работу после сбоя. «Мы вернулись», — говорится в сообщении социальной сети в Twitter.

При этом, по данным сервиса Downdetector, проблемы в работе наблюдаются в Японии, Индии и Малайзии. В основном пользователи жалуются на неполадки при загрузке постов. Накануне, при возникновении проблем, сообщалось также о проблемах с лентой новостей и входом в аккаунт.

По информации Downdetector, на продолжающиеся сбои в работе Facebook жалуются пользователи в США, Японии, Филиппинах, Великобритании, Польши и Швейцарии.

Перебои в работе двух социальных сетей начались 13 марта, они охватили десятки стран в разных регионах.