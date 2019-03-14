Технологии и медиа , 09:32
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Instagram сообщил о восстановлении работы после сбоя
Instagram восстановил работу после сбоя. «Мы вернулись», — говорится в сообщении социальной сети в Twitter.
При этом, по данным сервиса Downdetector, проблемы в работе наблюдаются в Японии, Индии и Малайзии. В основном пользователи жалуются на неполадки при загрузке постов. Накануне, при возникновении проблем, сообщалось также о проблемах с лентой новостей и входом в аккаунт.
По информации Downdetector, на продолжающиеся сбои в работе Facebook жалуются пользователи в США, Японии, Филиппинах, Великобритании, Польши и Швейцарии.
Перебои в работе двух социальных сетей начались 13 марта, они охватили десятки стран в разных регионах.