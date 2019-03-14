В Раде назвали «космическими» потери украинской армии в Донбассе

Депутат Верховной рады и основатель нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий рассказал, что в результате вооруженных столкновений на юго-востоке Украины украинская армия понесла потери, которые исчисляются «космическими цифрами». Об этом он заявил в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, только после заключения второго минского соглашения в феврале 2015 года Вооруженные силы Украины насчитали более тысячи убитых в результате военных действий. При этом в данный подсчет не входили погибшие из-за ранений, инсультов и самоубийств.

«Наши потери — это космические цифры для современных войн», — отметил Билецкий.

Он подчеркнул, что к сегодняшнему дню Киев пока не смог продвинуться в урегулировании конфликта.

«Власти неудобно о них (о проблемах, связанных с Крымом и Донбассом. — РБК) вспоминать, потому что у нее нет никаких успехов в этом направлении», — заявил парламентарий.