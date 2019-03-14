В Нигерии число погибших при обрушении школы достигло восьми человек

В Нигерии число погибших при обрушении школы достигло восьми человек

Число погибших при обрушении четырехэтажного здания школы в Нигерии увеличилось до восьми. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на представителя спасательной службы.

По данным Reuters, из-под завалов удалось извлечь около 50 человек.

Обрушение учебного учреждения произошло 13 марта возле рынка Итафаджи на острове Лагос в 10:00 по местному времени. В результате более 100 человек оказались под завалами.

На месте происшествия продолжается спасательная операция, ситуацию контролирует полиция.