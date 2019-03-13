После обрушения школы в Нигерии под завалами оказались более 100 человек

После обрушения школы в Нигерии под завалами оказались более 100 человек

В городе Лагос на юго-западе Нигерии обрушилось здание, в котором расположена школа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Местное издание The Guardian пишет, что после разрушения трехэтажного здания под завалами могут находиться около 100 человек. AFP cо ссылкой на спасателей передает, что заблокированными оказались по меньшей мере десять детей.

Власти Лагоса сообщили в Twitter, что на месте обрушения началась спасательная операция.

В феврале в результате обрушения пятиэтажного жилого здания на востоке Китая пострадали не менее 14 человек. здание было самостроем, возведенным в 2013 году.