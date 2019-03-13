Чайка поручил проверить сообщения о двойной плате за вывоз мусора

Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов России проверить информацию о незаконном взимании с граждан платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверок будет уделено внимание вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований размер платы за содержание помещений будет пересчитан.

Ранее координатор проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов сообщил, что незаконное взимание с граждан двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов выявили в 30 субъектах страны — счета выставлял как региональный оператор, так и управляющая компания. В число регионов с нарушениями вошли Московская, Тульская, Кировская, Нижегородская, Смоленская области и другие регионы. Лидером по числу жалоб стала Башкирия.