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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Чайка поручил проверить сообщения о двойной плате за вывоз мусора

Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов России проверить информацию о незаконном взимании с граждан платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверок будет уделено внимание вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований размер платы за содержание помещений будет пересчитан.

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Ранее координатор проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов сообщил, что незаконное взимание с граждан двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов выявили в 30 субъектах страны — счета выставлял как региональный оператор, так и управляющая компания. В число регионов с нарушениями вошли Московская, Тульская, Кировская, Нижегородская, Смоленская области и другие регионы. Лидером по числу жалоб стала Башкирия.

С 1 января в России ввели новую систему обращения с отходами, которая предусматривает изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. 

Теги: мусор, Генпрокуратура
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