Азербайджан прокомментировал проблемы со въездом россиян в страну

Власти Азербайджана работают с Россией по вопросу о возможных трудностях, с которыми могут сталкиваться российские граждане с армянскими корнями при въезде на территорию страны.​ Об этом говорится в ответе МИД Азербайджана на запрос РБК.

Днем ранее российский МИД предупредил россиян о возможных рисках поездок в Азербайджан, поскольку в последнее время поступает все больше сообщений о том, что российских граждан с армянскими корнями могут не пустить на территорию республики.



«Азербайджан как толерантная страна искренне заинтересован в обеспечении безопасного пребывания российских граждан армянского происхождения, — отметили азербайджанские дипломаты. — Но как было отмечено МИД России, существует проблема безопасности указанных граждан. Как известно, агрессия Армении против Азербайджана сопровождалась этническими чистками, в результате которых сегодня более одного миллиона граждан нашей страны являются беженцами или вынужденными переселенцами».

Тем не менее в ведомстве выразили надежду на скорое разрешение проблемы.

Поводом для продолжающегося уже несколько десятков лет конфликта между Арменией и Азербайджаном является Нагорный Карабах. В 1988 году область, в которой проживали преимущественно армяне, объявила о выходе из Азербайджанской ССР. Спустя три года, в 1991 году она объявила о создании независимой Нагорно-Карабахской республики. Это привело к началу вооруженного конфликта с Азербайджаном. До сих пор на линии разраничения происходят столкновения. Последнее обострение конфликта было в апреле 2016 года.​