Общество , 18:09
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Власти сообщили о погибших при обрушении школы в Нигерии
При обрушении школы в Нигерии есть погибшие, заявил губернатор штата Лагос Акинвунми Амбод, передает Reuters.
«Мы спасли около 25 человек, некоторые уже погибли», — сказал он. При этом губернатор не уточнил число погибших. Как заявил местному изданию The Guardian представитель полиции, жертвами обрушения стали пятеро учеников.
Ранее стало известно, что в Лагосе обрушилось здание, в котором расположена школа. По данным СМИ, после обрушения под завалами оказались около 100 человек. На месте случившегося проходит спасательная операция.