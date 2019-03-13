Власти сообщили о погибших при обрушении школы в Нигерии

Власти сообщили о погибших при обрушении школы в Нигерии

При обрушении школы в Нигерии есть погибшие, заявил губернатор штата Лагос Акинвунми Амбод, передает Reuters.

«Мы спасли около 25 человек, некоторые уже погибли», — сказал он. При этом губернатор не уточнил число погибших. Как заявил местному изданию The Guardian представитель полиции, жертвами обрушения стали пятеро учеников.

Ранее стало известно, что в Лагосе обрушилось здание, в котором расположена школа. По данным СМИ, после обрушения под завалами оказались около 100 человек. На месте случившегося проходит спасательная операция.