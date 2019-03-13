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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
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Козак пообещал рост инвестиций в нефтегазовую отрасль на $40 млрд

Если в России будут реализованы все запланированные мероприятия по развитию нефтегазохимического комплекса, то к 2025 году можно будет увеличить объем инвестиций в эту отрасль на $40 млрд.​ Об этом в ходе совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева заявил курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Помимо этого в отрасли будет создано более 18 тыс. рабочих мест. По плану, отметил вице-премьер, нужно будет удвоить на 10 млн т долю российской нефтегазохимической продукции на мировом рынке. Это будет возможно за счет более чем двукратного роста производственных мощностей.

«Если нам удастся все, что предусмотрено [дорожной картой] воплотить в жизнь, это, конечно, будет очень существенной добавкой в рост экономики», — заметил Медведев.

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На этом совещании глава правительства подписал план мероприятий по развитию нефтегазохимического сектора страны на ближайшие пять лет. Дорожная карта, подчеркнул он, основана на тех национальных целях, которые были обозначены в майском указе президента Владимира Путина.​

Теги: Дмитрий Козак, Инвестиции, нефтехимический кластер
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