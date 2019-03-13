Козак пообещал рост инвестиций в нефтегазовую отрасль на $40 млрд

Если в России будут реализованы все запланированные мероприятия по развитию нефтегазохимического комплекса, то к 2025 году можно будет увеличить объем инвестиций в эту отрасль на $40 млрд.​ Об этом в ходе совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева заявил курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Помимо этого в отрасли будет создано более 18 тыс. рабочих мест. По плану, отметил вице-премьер, нужно будет удвоить на 10 млн т долю российской нефтегазохимической продукции на мировом рынке. Это будет возможно за счет более чем двукратного роста производственных мощностей.

«Если нам удастся все, что предусмотрено [дорожной картой] воплотить в жизнь, это, конечно, будет очень существенной добавкой в рост экономики», — заметил Медведев.

На этом совещании глава правительства подписал план мероприятий по развитию нефтегазохимического сектора страны на ближайшие пять лет. Дорожная карта, подчеркнул он, основана на тех национальных целях, которые были обозначены в майском указе президента Владимира Путина.​