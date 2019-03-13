Дептранс отменил более 200 тыс. разрешений таксистов в Московском регионе

Департамент транспорта Москвы отменил почти 51 тыс. разрешений на таксомоторные перевозки за последние пять лет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил глава департамента Максим Ликсутов.

«С 2014 года в Москве было отменено почти 51 тыс. разрешений на таксомоторные перевозки. В Московской области (у нас есть соглашение, что и их машины могут работать здесь) количество отмен — более 150 тыс.», — сказал он.

По словам Ликсутова, часть отмен связана с тем, что некоторые водители открывали индивидуальное частное предприятие, получали разрешение на пять лет, а затем закрывали ИЧП. В результате они имели разрешение, но не платили налоги. Ликсутов добавил, что в настоящее время департамент проводит онлайн сверку с базой Федеральной налоговой службы (ФНС).

Глава ведомства добавил, что другие водители показывают наличие желтой машины и специального фонаря, а через некоторое время их убирают. При этом через камеры наблюдения департамент фиксирует, что такие таксисты продолжают пользоваться выделенными полосами. Подобные действия также являются основанием для отмены разрешения.