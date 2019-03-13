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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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СМИ узнали о планах «Яндекс.Такси» ввести фиксированные выплаты водителям

Сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность введения фиксированного дохода для водителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке такси.

По данным издания, рассматриваются различные варианты реализации этой идеи: выплата фиксированной суммы в день за количество выполненных заказов или гарантированный заработок в час. Пресс-секретарь сервиса Наталья Рожкова рассказала газете, что компания изучает варианты поощрения водителей вместе с таксопарками, однако о конкретных решениях станет известно позже.

При этом глава Гильдии такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко рассказал газете, что сервис начал работать над введением гарантированных выплат в конце 2018 года. По его словам, подобная схема в настоящее время тестируется в ряде регионов, в том числе в Воронеже. «Водитель, который находится на линии восемь часов и с линии не сходит, вне зависимости от наличия заказов получает от агрегатора гарантированную сумму», — пояснил он.

Директор партнера «Яндекс. Такси» — таксопарка «Букет» Денис Огнев отметил, что такая схема тестируется в Воронеже, Казани, Волгодонске и других регионах.

В конце октября 2018 года сервисы заказа такси, среди которых «Яндекс.Такси», «Везет», «Ситимобил» и Maxim выступили против предложения властей Москвы запретить им участвовать в регулировании стоимости поездок. Они отметили, что цены определяются рынком в интересах пассажиров и перевозчиков. Представители сервисов утверждали, что в случае принятия данной инициативы российский рынок такси в своем развитии будет отброшен на 15 лет назад.

Теги: «Яндекс. Такси», водители, выплаты
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