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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Совет Федерации назначил нового заместителя генпрокурора Чайки

Совет Федерации на заседании 13 марта назначил нового заместителя генпрокурора России Юрия Чайки. Им стал глава прокуратуры Московской области Алексей Захаров. Об этом пишет ТАСС.

Кандидатуру Захарова ранее внес на рассмотрение в верхнюю палату парламента, которая окончательно утверждает претендентов на должность замгенпрокурора, президент Владимир Путин.

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Путин предложил назначить заместителем Чайки прокурора Московской области

Захаров был назначен прокурором Московской области в 2013 году, а до этого занимал должность замначальника главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры. По данным источников газеты «Коммерсантъ», Захаров, скорее всего, будет курировать Северо-Западный федеральный округ.

Теги: Генпрокуратура, Совет Федерации
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