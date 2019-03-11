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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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Путин предложил назначить заместителем Чайки прокурора Московской области

Президент Владимир Путин внес в Совет Федерации предложение назначить заместителем генпрокурора Юрия Чайки Алексея Захарова, который возглавляет прокуратуру Московской области. Об этом пишут «Коммерсант» и «Интерфакс».

По закону «О прокуратуре» генпрокурор представляет имена кандидатов на посты своих заместителей президенту, после чего тех по представлению главы государства назначает на должности верхняя палата парламента. Сейчас у Чайки 12 заместителей, вакантными остаются два места. Совет Федерации рассмотрит ходатайство президента 13 марта.

По данным источников «Коммерсанта», Захаров, скорее всего, будет курировать Северо-Западный федеральный округ. Издание добавляет, что Чайка назначил Захарова на его нынешнюю должность в октябре 2013 года. До этого Захаров был замначальника главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры. «Захаров имеет огромный опыт службы в надзорных и следственных органах. С 1995 года, окончив Саратовскую государственную академию права, он работал следователем органов прокуратуры», — отмечает газета.

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Стали известны кандидаты в заместители генпрокурора

Источники РБК, близкие к Генпрокуратуре, осенью не называли Захарова в списке вероятных кандидатов на пост заместителя Чайки. Собеседники РБК утверждали, что главными претендентами были начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов и руководитель Главного управления кадров Генпрокуратуры Сергей Замуруев.

Теги: Генпрокуратура, Юрий Чайка, заместитель
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