«Коммерсантъ» узнал о планах Wildberries открыть площадку в Польше

К этому лету онлайн-ретейлер Wildberries намерен открыть первую площадку в стране Евросоюза, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о Польше, которая упоминается в инструкции Минпромторга для поставщиков Wildberries, которая 28 февраля была опубликована на портале поддержки малого и среднего предпринимательства Кировской области.
«Инфраструктура электронной площадки Wildberries позволяет предприятиям получить дополнительный канал прямых коммуникаций с потребителями и выйти на международные рынки (на текущий момент это страны ЕАЭС и Польша)», — указывается в сообщении.
Источник газеты «Коммерсантъ», близкий к Wildberries, подтвердил, что планы в ближайшие месяцы начать работу в Польше у компании есть. Официально представители ретейлера говорят о намерении открыть площадку в Евросоюзе, однако конкретную страну не называют.
В настоящее время Wildberries работает в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.В феврале этого года российская редакция журнала Forbes поместила Wildberries на четвертое место в списке самых дорогих компаний русскоязычного интернета. Проект, который занимается продажей одежды, обуви и товаров для дома, эксперты оценили в $1,2 млрд.