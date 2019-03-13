«Коммерсантъ» узнал о планах Wildberries открыть площадку в Польше

К этому лету онлайн-ретейлер Wildberries намерен открыть первую площадку в стране Евросоюза, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о Польше, которая упоминается в инструкции Минпромторга для поставщиков Wildberries, которая 28 февраля была опубликована на портале поддержки малого и среднего предпринимательства Кировской области.

«Инфраструктура электронной площадки Wildberries позволяет предприятиям получить дополнительный канал прямых коммуникаций с потребителями и выйти на международные рынки (на текущий момент это страны ЕАЭС и Польша)», — указывается в сообщении.

Источник газеты «Коммерсантъ», близкий к Wildberries, подтвердил, что планы в ближайшие месяцы начать работу в Польше у компании есть. Официально представители ретейлера говорят о намерении открыть площадку в Евросоюзе, однако конкретную страну не называют.

В настоящее время Wildberries работает в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.