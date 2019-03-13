СК начал проверку инцидента с врезавшимся в столб Boeing в Шереметьево

СК начал проверку инцидента с врезавшимся в столб Boeing в Шереметьево

Следователи начали проверку инцидента, произошедшего в столичном аэропорту Шереметьево, где грузовой Boeing 747 столкнулся с мачтой освещения. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СКР Лариса Марковец.

«Мы проводим проверку, обстоятельства выясняются», — отметила она.

Ранее источники СМИ сообщили о том, что в Шереметьево самолет получил повреждения при столкновении с мачтой освещения. Boeing во время буксировки задел крылом мачту освещения, повредив законцовку крыла и закрылки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отмечается, что речь идет о самолете компании AirBridgeCargo, которая входит в состав группы компаний «Волга-Днепр».