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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,04%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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СМИ узнали о вступлении владельца «Царьграда» в «Справедливую Россию»

Возглавляющий холдинг «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев принял решение вступить в партию «Справедливая Россия» (СР). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько членов партии.

Как отмечает газета, Малофеев был принят в партию президиумом центрального совета СР днем 12 марта. По словам партийцев, ​Малофеев объяснил свое решение вступить в «Справедливую Россию» тем, что ему «всегда были близки идеи справедливости».

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По данным издания, 21 апреля партия намечает внеплановый съезд. На нем могут быть внесены поправки в устав, которые упростят объединение «с патриотическими партиями». Как отмечает «Коммерсантъ», Малофеев может быть избран заместителем председателя новой структуры, а ее лидером останется Сергей Миронов.​

«Съезд может стать первым шагом к переменам в «Справедливой России». Вторым может стать слияние с «Родиной», — утверждает газета. Также не исключается, что партия может быть переименована в «Справедливую Родину».

Теги: «Справедливая Россия», «Царьград»
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