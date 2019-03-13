В «Роскосмосе» опровергли информацию о разработке квантового двигателя

Советник генерального директора «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко опроверг данные о начале разработки «антигравитационного двигателя». При этом, по его словам, госкорпорация готова проверить достоверность эффектов и оборудования, которые предлагает изобретатель Владимир Леонов, передает «РИА Новости».

Как отметил Болошенко, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не давал прямого поручения по разработке такого двигателя.

«Личность Леонова для нас известная, он неоднократно к нам обращался с идеей внедрить инновационный антигравитационный двигатель, созданный на основе той теории, которую он, как декларирует, разработал», — сказал советник.

Он уточнил, что «Роскосмос» действительно сформировал техническое задание на проверку достоверности тех явлений, о которых заявляет Леонов, однако о разработке двигателя речи не идет.