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В «Роскосмосе» опровергли информацию о разработке квантового двигателя

Советник генерального директора «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко опроверг данные о начале разработки «антигравитационного двигателя». При этом, по его словам, госкорпорация готова проверить достоверность эффектов и оборудования, которые предлагает изобретатель Владимир Леонов, передает «РИА Новости».

Как отметил Болошенко, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не давал прямого поручения по разработке такого двигателя.

«Личность Леонова для нас известная, он неоднократно к нам обращался с идеей внедрить инновационный антигравитационный двигатель, созданный на основе той теории, которую он, как декларирует, разработал», — сказал советник.

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Он уточнил, что «Роскосмос» действительно сформировал техническое задание на проверку достоверности тех явлений, о которых заявляет Леонов, однако о разработке двигателя речи не идет.

«Мы даем на откуп РАН вопрос о научности или лженаучности теории, а с нашей стороны хотели бы получить подтверждение тех прикладных эффектов, о которых заявляет автор», — добавил Болошенко.

Ранее ряд СМИ сообщил, что «Роскосмос» начнет разработку «квантового двигателя», опровергающего законы физики, после соответствующего распоряжения Дмитрия Рогозина.

Теги: «Роскосмос», двигатель
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