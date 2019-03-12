Пентагон запросил $250 млн на военную помощь Украине

США в 2020 финансовом году планируют выделить $250 млн Украине на поддержку военных и сил безопасности. Об этом свидетельствует проект бюджета Пентагона.

Отмечается, что средства планируется выделить в рамках «Европейской инициативы сдерживания». «Бюджетный запрос на 2020 финансовый год включает $250 млн на содействие и поддержку войск и сил нацбезопасности Украины, а также на замену вооружения или оборонных средств, предоставленных правительству Украины из арсенала Соединенных Штатов», — говорится в документе.

В декабре Госдепартамент США в ответ на конфликт в Керченском проливе решил выделить Киеву дополнительно $10 млн. Предполагается, что эти деньги Украина потратит на финансирование своей армии, на «дальнейшее наращивание военно-морского потенциала».

В конце ноября российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение госграницы. Украина заявила, что предупреждала о маневрах. Корабли отбуксировали в Крым, а моряков арестовали. Москва назвала действия Киева провокацией.