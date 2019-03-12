Госдума приняла закон о праве предпенсионеров на получение алиментов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,62 -0,36 EUR Бирж. 74,11 -0,09 Brent 67,00 0,57% USD Нал. 66,16 65,33 EUR Нал. 74,76 73,74 USD ЦБ 65,77 -0,31 EUR ЦБ 74,07 -0,22 EUR/USD 1,1293 0,0051 BTC/USD Бирж. 3 957,40 7,50 IMOEX 2 468,25 0,09% RTSI 1 183,34 0,56% DJIA 25 590,64 -0,23% Nasdaq 7 609,78 0,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,11%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,05%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,11%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,05%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 65,77 (-0,31) Quote, 12:51
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 74,07 (-0,22) Quote, 12:51
В Москве напали на гендиректора компании и отобрали более 1 млн руб. Общество, 21:13 Турция запретила полеты Boeing 737 MAX Общество, 21:13 МИД предупредил россиян о проблемах при поездках в Азербайджан Политика, 21:06 Шведская биатлонистка выиграла золото на домашнем чемпионате мира Спорт, 21:03 Создатель интернета назвал главные опасности Сети Технологии и медиа, 21:03 Правительство утвердило порядок присвоения имен аэропортам и вокзалам Общество, 20:49 В парламенте Великобритании заявили о «подрыве» стратегии Мэй по Brexit Политика, 20:48 ЕС приостановил все полеты Boeing 737 Max Общество, 20:48 СМИ узнали о планах Байдена снова побороться за пост президента США Политика, 20:30 Журналисты и правозащитники выступили против закона о фейковых новостях Общество, 20:24 Госдума приняла закон о праве предпенсионеров на получение алиментов Общество, 20:22 «Спартак» пригласил уволенного осенью Карреру посмотреть матч с «Зенитом» Спорт, 20:15 Пентагон попросил $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия Политика, 19:57 Следователи допросили мать оставленной в квартире в Подмосковье девочки Общество, 19:54
Пенсионная реформа ,  
0 
Госдума приняла закон о праве предпенсионеров на получение алиментов

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о праве получать алименты по нетрудоспособности в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Принятый закон сохраняет возраст, при достижении которого граждане получают право на алименты по нетрудоспособности. «Таким образом, это право будет распространяться не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста», — отметили в Госдуме.

Как пояснял председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, право на получение алиментов есть, в частности, у нетрудоспособных нуждающихся родителей, супругов, совершеннолетних братьев и сестер, дедушек и бабушек.

Экономика
Первый этап: как изменился пенсионный возраст с 2019 года

В октябре Госдума приняла закон, сохраняющий льготы по имущественным налогам в границах старого пенсионного возраста. Согласно документу, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, освобождаются от уплаты налога на свой дом, квартиру и садовый участок, несмотря на повышение пенсионного возраста.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Согласно ему, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.

Теги: Госдума, алименты
Материалы по теме
В Роструде заявили о планах определить сферы для обучения предпенсионеров
Экономика
Цена переобучения одного предпенсионера выросла на 20 тыс. руб.
Экономика
Госдума приняла закон о налоговых льготах для предпенсионеров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter