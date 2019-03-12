В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленом

В Краснодаре на складе в промзоне произошел пожар на площади не менее 1,4 тыс. кв. м, говорится в сообщении местного МЧС.

​На складе загорелись полиэтиленовая и бумажная тары, в тушении участвуют более 100 человек и 31 единица техники. Отмечается, что количество пожарных увеличивается, так как возгоранию присвоен повышенный номер сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Кроме того, на место пожара выдвинулась лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

10 марта пожар на площади примерно 2 тыс. кв. м произошел на складе в Москве, о пострадавших не сообщалось. В середине февраля в Ингушетии горел строительный магазин, также на площади 2 тыс. кв. м и без пострадавших.