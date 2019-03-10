МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Москве

МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Москве

Пожар на площади около 2 тыс. кв. м произошел в складском помещении, расположенном в Хорошевском районе столицы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, информация о пожаре по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 8, поступила на пульт спасателей в воскресенье в 16:56. Возгорание произошло в трехэтажном складском здании.

В результате произошло частичное обрушение наружных стен. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и вертолет Московского авиационного центра. Принятыми мерами в 18 часов 27 минут пожар был локализован.

Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.