Nissan откажется от производства Infiniti в Британии

Компания Nissan заявила о прекращении производства автомобилей Infiniti в Британии, сообщает Би-би-си. Скольких сотрудников затронет данное новшество в компании не уточнили.

Infiniti Q30 и QX30 не будут выпускать на заводе компании в Сандерленде с начала следующего года, отмечает Reuters. Брэнд намерен сосредоточиться на рынках Китая и США.

«Западная Европа остается самым сложным регионом, где наблюдается высокая конкуренция для автомобилей премиум-класса», — заявил представитель Infiniti Тревор Хейл. В 2018 году продажи Infiniti в Европе сократились вдвое — до 5800 автомобилей.

Ранее главный дизайнер Infiniti Карим Хабиб заявил, что брэнд планирует увеличить продажи за счет электрокаров. С 2021 года компания начнет массовое внедрение электрифицированных силовых установок на новые модели, а потом ожидается полный переход на автомобили на электрической тяге.

Автомобили Infiniti официально продаются в США, Канаде, Мексике, странах Ближнего Востока, Республике Корее и Тайване, в России и на Украине.