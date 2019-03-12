В Москве пьяный мужчина ранил ножом шумевшего подростка

В Москве пьяный мужчина ранил ножом молодого человека за то, что он шумел. ​Об этом сообщается на сайте столичного главка СКР.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы 11 марта. Мужчина несколько раз попросил находившихся на улице 17-летних юношей прекратить шуметь. Подростки не послушались, после чего он спустился на улицу и нанес одному из них поверхностное, не проникающее ножевое ранение. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе столичного ГУ МВД, пострадавший был госпитализирован. Мужчина 1969 года рождения задержан.

В конце февраля в одном из столичных супермаркетов «Дикси» произошла драка, в которой сотруднику магазина нанесли ножевое ранение. Двое мужчин пришли в супермаркет поздно вечером и ​собирались купить алкоголь, однако им отказались продать спиртное, поскольку было уже больше 23:00 мск. Пострадавший был госпитализирован, нападавших задержали.