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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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Австрия откроет диппредставительства в Санкт-Петербурге и Новосибирске

Австрия намерена открыть два новых дипломатических представительства в России. Об этом заявила глава австрийского МИДа Карин Кнайсль после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы расширяем сеть консульских учреждений, ждем согласования с российской стороны», — подчеркнула она.

Кнайсль уточнила, что речь идет об открытии генконсульства Австрии в Санкт-Петербурге и об открытии почетного консульства в Новосибирске.

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Переговоры Лаврова и Кнайсль состоялись в Москве. В ходе встречи обе стороны обсудили региональные и международные вопросы, а также подписали заявление о создании российско-австрийского Форума общественности «Сочинский диалог».

Теги: Австрия, диппредставительства, Санкт-Петербург, Новосибирск
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