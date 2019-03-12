Австрия откроет диппредставительства в Санкт-Петербурге и Новосибирске

Австрия откроет диппредставительства в Санкт-Петербурге и Новосибирске

Австрия намерена открыть два новых дипломатических представительства в России. Об этом заявила глава австрийского МИДа Карин Кнайсль после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы расширяем сеть консульских учреждений, ждем согласования с российской стороны», — подчеркнула она.

Кнайсль уточнила, что речь идет об открытии генконсульства Австрии в Санкт-Петербурге и об открытии почетного консульства в Новосибирске.

Переговоры Лаврова и Кнайсль состоялись в Москве. В ходе встречи обе стороны обсудили региональные и международные вопросы, а также подписали заявление о создании российско-австрийского Форума общественности «Сочинский диалог».