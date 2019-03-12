Президентом пивоваренной компании «Балтика» назначили директора Carlsberg

Генеральный директор Carlsberg Malaysia Ларс Леманн с 1 мая займет пост исполнительного президента Carlsberg Group по региону Восточная Европа и президента пивоваренной компании «Балтика» (часть Carlsberg Group). Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, Леман сменит Яцека Пастушку, который возглавит в Carlsberg Group регион Западная Европа.

Отмечается, что 52-летний датчанин Леманн начал свою карьеру в Carlsberg Group в 2003 году. С тех пор он занимал несколько должностей и отвечал за экспорт, лицензионное производство и продажи в магазинах беспошлинной торговли. С 2016 года был объявлен генеральным директором Carlsberg Malaysia.

После нового назначения Леманн вместе с семьей переедет в Санкт-Петербург, добавили в компании.