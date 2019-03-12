Госдума приняла закон о расширении оснований для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

С момента вступления закона в силу молодые люди призывного возраста смогут получить отсрочку от армии, обучаясь не только по программам бакалавриата и магистратуры, но и среднего профессионального образования.

Тем россиянам, которые воспользовались отсрочкой от армии во время обучения в школе, а позднее — в вузе по программе бакалавриата, предоставят еще одну возможность получить отсрочку во время обучения в магистратуре.

Право на отсрочку «не свыше одного года» получат те, кто учится на подготовительных отделениях государственных вузов за бюджетный счет. Эта отсрочка будет распространяться только на тех молодых людей, которые обучаются на подготовительных отделениях в том же году, в котором они окончили школу.