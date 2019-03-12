Reuters сообщил о планах Apple в марте​ представить новый видеосервис

Компания Apple объявила о традиционной весенней презентации, которая состоится в 10:00 по местному времени (20:00 мск) 25 марта в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния). Слоган мероприятия — It's show time («Пришло время шоу»).

В приглашении компания не раскрыла основную суть мероприятия, однако, по данным источников Reuters, на презентации ожидается показ нового теле- и видеосервиса. Источники уточнили, что Apple намерена в апреле этого года запустить фирменный видеосервис, который, вероятно, будет включать ТВ-подписку.

Как сообщило агентство, компания уже давно намекает на новый сервис, тратя $2 млрд в Голливуде на производство собственного контента и на контракты с мировыми звездами. Источники Reuters заявили, что с помощью видеосервиса Apple также сможет перепродавать подписки на контент телерадиосети CBS, медиаконгломерата Viacom и канала Starz​, входящего в медиакомпанию Lions Gate Entertainment Corp.

По данным источника, Apple также ведет переговоры с HBO, производящего, в частности, такие сериалы, как «Игра престолов», «Большая маленькая ложь», «Настоящий детектив» и «Молодой Папа». Ожидается, что новый ТВ — и видеосервис будет запущен во всем мире и создаст конкуренцию Netflix и Amazon.